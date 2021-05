In einem der Fälle ging ein Mann am Samstag gegen 19.50 Uhr in den Innenraum eines Restaurants am Rathausplatz und versuchte, etwas zu bestellen. Die 21-jährige Kellnerin machte den Mann darauf aufmerksam, dass nur die Außengastronomie geöffnet habe.

Kurze Zeit später kehrte der etwa 1,60 bis 1,70 Meter große, südosteuropäisch aussende Mann zurück und ging in die Küche des Lokals. Darauf angesprochen, was er in der Küche zu suchen habe, entriss er der Kellnerin ihr Portemonnaie, in dem sich eine vierstellige Summe Bargeld befand, und flüchtete zu Fuß. Zeugen vor dem Lokal gaben an, dass der Mann mit einem zweiten Mann, der etwa 1,90 Meter groß war, zu Fuß geflüchtet sei.

Ähnlicher Vorfall an der Radwiger Straße

Kurz zuvor hatte sich an der Radwiger Straße ein ähnlicher Vorfall ereignet: Dort betraten zwei Männer ein Lokal. Beide hatten laut Polizeibericht „ein osteuropäisches Erscheinungsbild“ und schwarze, kurze Haare. Ein etwa 1,65 Meter großer Mann trug eine grüne Bomberjacke und blaue Jeans. Ein 1,80 Meter großer Mann trug eine schwarze Lederjacke und ein blaues T-Shirt.

Letzterer verwickelte eine Kellnerin in ein Gespräch und der kleinere der beiden Männer begab sich hinter die Theke und versuchte, eine 26-jährige Kellnerin abzulenken. Dort entwendete er ein Portemonnaie mit den Tageseinnahmen und beide Männer flüchteten. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05221/8880.