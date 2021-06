Falsches Kennzeichen lässt Dealer auffliegen

Angefangen hat die Geschichte mit einem Golf Cabrio mit einem entstempelten Kennzeichen, das Ende Mai vergangenen Jahres in Bad Lippspringe in einer Wohnstraße am Stadtrand abgestellt worden war. Als die Polizei auf einen Anwohner-Tipp hin das Kennzeichen überprüfte, fand sie nicht nur heraus, dass das Kennzeichen zu einem anderen Auto gehörte, sondern dass an der Anschrift ein 28-jähriger verurteilter Drogendealer wohnte, gegen den ein sogenannter Vollstreckungshaftbefehl vorlag – er hatte eine Gefängnisstrafe nicht angetreten.