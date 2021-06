Die Kuh macht viel mehr als nur „muh“

Paderborn -

An 365 Tagen im Jahr sind sie fleißig und liefern den weißen Trunk: Die Rede ist von unseren heimischen Milchkühen und der Milch. Einmal im Jahr ist ihnen ein besonderer Tag gewidmet: Am 1. Juni wird jährlich in vielen Ländern der Erde an den „Internationalen Tag der Milch“ gedacht.