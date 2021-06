Verkehrsversuch in Ostenland aufgebaut

Delbrück-Ostenland -

Das Kreisstraßenbauamt hat in Ostenland am Ortseingang auf der Straße „Auf der Haupte“ (K 6) einen Verkehrsversuch mit einer einseitigen Einengung der Straße aufgebaut. An dieser Stelle endet der Radweg auf der einen Seite.