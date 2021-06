Das Sportbecken bekommt ein Dach

Acht Dachbinder mit einer Länge von 21 Metern und einem Gewicht bis zu dreieinhalb Tonnen werden in Bad Oeynhausen verbaut

Bad Oeynhausen -

Von Wilhelm Adam

Auf der Baustelle für die Gebäude des neuen Hallenbades im Siel rumort es am frühen Nachmittag in luftiger Höhe. Emsig schleifen Arbeiter letzte Unebenheiten aus dem Holz, rufen sich Anweisungen zu, nachdem ein Kran einen der Dachbinder angehoben und an Ort und Stelle über das Sport­becken gehoben hat.