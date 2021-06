„Bauen zum Festpreis ist derzeit kaum möglich“

Über diese Entwicklung und Perspektiven dazu hat das WESTFALEN-BLATT mit einem der Geschäftsführer des heimischen Bauunternehmens Kögel Bau mit Sitz in Bad Oeynhausen gesprochen. Die Fragen an Peter Kögel, auch Bereichsleiter Einkauf, stellte Claus Brand. Herr Kögel, sind die in der Branche formulierten Sorgen zu Engpässen bei Baumaterialien und zum Preisanstieg Panikmache oder beobachten Sie diese Entwicklung auch für Ihr Unternehmen? Peter Kögel: Das ist definitiv so. Die Preise haben sich eklatant erhöht. Schon vor etwa zwei Monaten haben wir von Lieferanten, zum Beispiel für Kunststoffrohre, gesagt bekommen, die Vereinbarung, die man über Preise getroffen habe, sei so nicht mehr haltbar. Es hieß dazu, man müsse auf die Basis von Tagespreisen gehen, und dann müssten wir entscheiden, ob er für uns akzeptabel sei oder nicht. Wir haben da dann noch mal abwägen können. Aber die Entwicklung ist schon dramatisch. Gibt es darüber hinaus besondere Engpässe? Kögel: Gewisse Dämmmaterialien gibt es derzeit so gut wie gar nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Fertigung eines wichtigen Herstellers abgebrannt ist. Zudem gibt es in Frankreich Probleme. Auch aus Fernost wird kein Material geliefert. Vieles verbleibt auf dem asiatischen Markt und kommt gar nicht nach Europa. Das Problem ist vielschichtig zu sehen. Wie sieht es für den Rohstoff Holz aus, ähnlich schwierig? Kögel: Ja. Auch hier besteht ein großer Engpass. Das ist der wachsenden Konjunktur in der Baubranche geschuldet, vor dem Hintergrund der Pandemie. Ob in den USA oder China: Dort gibt es derzeit eine Reihe von Großprojekten in der Baubranche, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dort sind Programme dafür aufgelegt worden. Kanada war zuvor ein großer Holzlieferant. Auch dort gibt es Probleme mit dem Borkenkäfer. In den USA kamen die großen Waldbrände in Kalifornien hinzu.