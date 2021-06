Zur Vorstellung des Projektes konnte der Vereinsvorsitzende Dr. Amr Akel neben seinen Unterstützern und Mitstreitern auch die Bürgermeister der Städte Brakel, Bad Driburg, Höxter und Beverungen auf Kellerplatz in Beverungen begrüßen. Mit dem „Be-Sen-Mobil“ will das Seniorennetzwerk seine Dienstleistungen auch in umliegenden Orten anbieten. Ab sofort kann eine Beratung am Wohnort über das Seniorenbüro Beverungen Telefon 05273/392-226 (montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr) vereinbart werden.