Kommunalpolitik live mitgestalten

In der Grundschule lernten die Jugendlichen einen ganzen Tag lang etwas über Kommunalpolitik. Sie setzten die Theorie in Praxis um, indem sie als „Ratsmitglieder“ eigene Ideen einbrachten. In einer fiktiven Sitzung des Rates unter Vorsitz von Bürgermeister Mario Hecker standen 15 Themen zur Beratung auf der Tagesordnung. Natalie Nekolla von der Hertie-Stiftung fungierte hilfreich als Beisitzerin. „Von 652 in Frage kommenden Schülern sind immerhin 17 dabei“, blickte Bürgermeister Mario Hecker sehr zufrieden in die Runde junger Politiker.