Die aktuell gültige Allgemeinverfügung läuft am Freitag, 4. Juni, um Mitternacht aus. „Sie wird nicht verlängert“, teilt die Stadt Herford mit.

Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung gilt bis dahin noch auf folgenden Straßen und Plätzen: Bäckerstraße, Alter Markt, Gehrenberg, Linnenbauerplatz, Höckerstraße, Neuer Markt, Lübberstraße von Neuer Markt bis Berliner Straße, sowie an den Bushaltestellen am Busbahnhof an der Bahnhofstraße/Bahnhofsplatz und dem Bahnhofsvorplatz.