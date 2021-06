Einen Katharinenmarkt, wie man ihn bis 2019 kannte, wird auch 2021 nicht geben. Das hat schweren Herzens der Festausschuss des zweitgrößten Volksfestes in der Region festgelegt. „Geplant sind jetzt zum üblichen Katharinenmarkttermin Mitte September allerdings eine Reihe kleinerer Aktionen und guter Alternativen für die vielen Festhungrigen – jedoch immer unter der Maßgabe des dann per Coronaverordnung Erlaubten und Möglichen“, sagte Bürgermeister Werner Peitz am Montagabend bei einem Pressegespräch auf der Wiese hinter der Stadthalle. Dieses Pressegespräch zum Katharinenmarkt hatten Stadt und Festausschuss vor etwa zwei Wochen ursprünglich angesetzt, um das Volksfest aufgrund der Coronasituation erneut ganz abzusagen.