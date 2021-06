In sechs Holzkisten, einzeln verpackt in Schaumstoff und polsternde Folie, kamen die Orgelpfeifen Montagvormittag in Wallenbrück an. Sogenannter Bleifraß hatte die Pfeifen beschädigt und Löcher in das Material gefressen. „Sie mussten dringend restauriert werden, weil der Luftstrom durch die Löcher entwich und so die Töne verfälscht wurden“, erklärt Kirchenmusiker Dr. Hinrich Paul. Der Bleifraß werde verursacht durch eine Reaktion mit frischem Eichenholz und durch hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt. „Wenn der Prozess erst begonnen hat, ist er nicht zu stoppen“, erklärt Paul. Nachdem die Schäden 2008 entdeckt worden waren, wurden die Pfeifen im Januar 2012 ausgebaut.