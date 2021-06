Experte rät zum Shuttle-Erlebnis

Die DTV hatte verschiedene Möglichkeiten eines Verkehrskonzeptes geprüft und qualitativ bewertet. Positiv sei, so Hartmut Ziegler, dass die Stadt Bad Lippspringe bereits mit der Landesgartenschau Erfahrungen gesammelt habe. Ein City-Outlet-Center werde verkehrlich ähnlich eingeordnet. Der Unterschied sei, dass dieses Mal dauerhafte Lösungen erforderlich seien. Und dies natürlich vor dem Hintergrund, das Lippspringer Heilklima als Standortvorteil zu schützen. Ein Problembereich sei der motorisierte Individualverkehr. „Die Detmolder Straße ist nach wie vor am stärksten belastet mit etwa 12.000 Kraftfahrzeugen am Tag. Der Knotenpunkt Detmolder-/Arminius-/Marktstraße ist als Nadelöhr zu betrachten“, so Ziegler. Es gebe wenige Ausweichmöglichkeiten.