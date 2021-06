Darüber hat Klaus Berthold, Geschäftsführer der GLS Windpark Willebadessen GmbH & Co. KG, in einer Pressemitteilung informiert. Die neuen Anlagen würden voraussichtlich zum Jahresanfang 2022 in Betrieb gehen und könnten bis zu 13.000 Haushalte mit Strom versorgen. Abbau von 14 Windkraftanlagen Insgesamt sollen auf der Fläche sechs Anlagen gebaut werden , welche die bisherigen 14 Windräder ersetzen, die parallel abgebaut werden. Die bisherigen Flächen stehen dann nach Angaben von GLS der Landwirtschaft zur Verfügung. Die drei Anlagen aus dem ersten Bauabschnitt sind vom Typ Nordex N 131 und schaffen jeweils eine Leistung von 3,3 Megawatt. Die Betreibergesellschaft hatte Anfang des Jahres bereits Holzpflöcke, an denen jeweils rot-weißes Flatterband weht, vor Ort aufstellen lassen.