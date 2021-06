Viola bekommt ihren Herzenswunsch erfüllt

Es ist Dienstagvormittag, wir befinden uns in Begleitung der drei Elefanten und ihrer Trainer auf der Freifläche vor dem Elefantenhaus im Tierpark Ströhen. Hier wird eben ganz normal landwirtschaftlich gearbeitet. Viola, die fast blind ist, hat die mächtigen Tiere sofort ins Herz geschlossen, hat vollstes Vertrauen zu ihnen, was umgekehrt natürlich genauso funktioniert. Besonders aus dem Grund, dass im Spankörbchen in Violas Hand viele gute Möhrchen liegen, von denen Elefanten so gerne naschen.