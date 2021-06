Nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Christian Haase ist das Gebäude von der Stadt Höxter als Räumlichkeit für das Institut angeboten worden. Eine weitere Option sei die Ansiedlung von Thünen in Gebäuden der Technischen Hochschule OWL an der Wilhelmshöhe. Für die alte Post spreche aber vor allem ihre Nähe zum Bahnhof. Denn gerade in der Anfangszeit müssten Mitarbeiter sicherlich von Braunschweig, dem Thünen-Hauptsitz, an die Weser pendeln. Unterdessen sind für das Institut mehrere Stellen ausgeschrieben worden, unter anderem die des Leiters.