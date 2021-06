Tagelang lieferte sich die Wiehengemeinde mit ihren knapp 10.200 Einwohnern ein heißes Rennen mit Kirchlengern darum, wo die Null zuerst aufploppt. Nun steht fest: Rödinghausen ist coronafrei – wie lange dieser Status anhält, ist allerdings unklar. Zeitgleich stiegen die Zahlen in Kirchlengern. Dort gibt es nun wieder fünf aktive Corona-Fälle – übrigens genau so viele wie derzeit in Enger.