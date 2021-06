Gemeinsamkeiten wiederentdecken

Löhne -

Von Gabriela Peschke

Ein Mann hat Probleme mit seiner Frau und sucht Beratung. Wer würde ihn in einer solchen Situation besser verstehen als ein Mann? Diese „Notlage“ hat die AWO-Paar-, Familien- und Lebensberatung aufgegriffen – und in ein Alleinstellungsmerkmal verwandelt. Denn an der Schrakampstraße in Löhne unterstützen Barbara Gast-Rosner und ihr Kollege Nis Timm als Beratungs-Paar andere Paare bei Konfliktlösungen.