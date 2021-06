„So etwas müssen wir hinkriegen“

Während sich die Betreiber der Sandgrube, die Familie Brink, und der Angelverein als Pächter des Gewässers mit den Besuchern beschäftigen, die verbotenerweise dort baden, steht am Ufer politischer Besuch. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Kandidat für den Wahlkreis 136 Höxter-Gütersloh III-Lippe II, Christian Haase, macht sich mit der Augustdorfer CDU ein Bild von einem möglichen Badesee an der Sandgrube Brink. Die Machbarkeitsstudie „Senne - Sand + Wasser“ ist gestern erst im Stadtentwicklungsausschuss in Schloß Holte-Stukenbrock vorgestellt worden, aber bereits im Januar in Augustdorf. Die Nachbargemeinde ist federführend bei diesem interkommunalen Projekt. Eindeutig räumen die Büros Drees und Huesmann und Höke Landschaftsarchitektur dem Baggersee Sandgrube Brink an der Augustdorfer Straße die größten Chancen ein, verwirklicht zu werden.