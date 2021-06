Stadt zieht Konsequenzen aus dem Schneechaos

In dem umfangreichen Papier arbeitet der Umweltbetrieb (UWB) das Schneechaos auf, räumt auch Fehler ein. Erste Konsequenzen wurden schon gezogen. Die Bilanz Zur Erinnerung: Dauerschneefall über 36 Stunden vom 6. bis 8. Februar, extreme Schneeverwehungen und anhaltend tiefe Temperaturen stürzten den Verkehr und den Alltag der Bielefelder ins Chaos. Auf Straßen und Fußwegen ging tagelang nichts mehr. Der ÖPNV fiel aus, Menschen kamen nicht zur Arbeit und nicht zur Schule. Geschäfte konnten nicht beliefert werden. Erst am 16. Februar fuhren die Stadtbahnen wieder regulär. Am Ende wurde viel Schnee abtransportiert, um auf Straßen und Plätzen den Weg frei zu machen. Foto: Bernhard Pierel Fernwärme in Gefahr Es dauerte Wochen, bis die Müllabfuhr wieder regulär arbeiten konnte, weil in Anliegerstraßen kein Durchkommen war. Erst jetzt wurde bekannt: Fast wäre in der Müllverbrennungsanlage der Ofen aus gewesen, weil kein Abfall als Brennstoff nachgeliefert wurde. Damit sei die Fernwärmeversorgung kurzzeitig in Gefahr gewesen, so der UWB.