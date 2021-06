„Erste Verträge liegen beim Notar“

Warburg -

Von Jürgen Vahle

Die Stich- und Erschließungsstraße, die derzeit im neue Ossendorfer Baugebiet Lange Twete/Dunsterweg unterhalb des Kindergartens gebaut wird, soll „Kleine Worth“ heißen. Das hat der Bezirksausschuss des Ortes am Montagabend bei seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl in der Heinberghalle einstimmig empfohlen. Die vier Häuser direkt an der Langen Twete sollen hingegen diesem Straßennamen zugeordnet werden.