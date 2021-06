Per Rad von Münster bis Moskau

Schloß Holte-Stukenbrock -

Der Münsterländer Markus Graf hat seine rund 4500 Kilometer lange Fahrradtour am 30. Mai in NRW gestartet und fährt als „Leezenexplorer“ in neun Wochen bis nach Litauen – und vielleicht auch noch nach Moskau. Am Montag hat er den Kreis Gütersloh durchquert und fuhr am Dienstag durch Schloß Holte-Stukenbrock.