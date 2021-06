Nicht nur baulich wird es eng

Bad Oeynhausen/Minden -

Von Malte Samtenschnieder

Nicht nur bei der Frage, ob es Sinn macht das Krankenhaus Bad Oeynhausen und die Auguste-Viktoria-Klinik an einem Standort zusammenzuführen, soll ein von den Mühlenkreiskliniken (MKK) in Auftrag gegebenes externes Gutachten für Klarheit sorgen. Auch für weitere zentrale Bereiche – etwa die Personalentwicklung – soll es Entwicklungsperspektiven aufzeigen. Das hat MKK-Vorstand Dr. Olaf Bornemeier am Montag im Kreisausschuss in Minden deutlich gemacht.