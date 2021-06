Bielefelds neuer Bildungscampus

Rot-Grün-Rot hat einen entsprechenden Antrag am Dienstag in den Schulausschuss des Rates eingebracht, wo der neue Schulentwicklungsplan für die Stadt Bielefeld verabschiedet wurde. Darin wird ein Bedarf für zehn weitere Jahrgangsklassen an den Gymnasien ab 2030 aufgezeigt. „Wir möchten dennoch ein zusätzliches integratives Angebot machen“, sagt Lisa Brockerhoff, schulpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen.