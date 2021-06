»Man wird wohl keinen Menschen finden, der bei diesem Instrument nicht schmunzeln muss«, sagt Andreas Grove, und seine Frau Jennifer ergänzt: »Die Ukulele hat ein eingebautes Lächeln«. Zusammen bilden die beiden das Duo »White Coffee«, das mit akustischer Musik zwischen Pop, Reggae, lateinamerikanischen Einflüssen und selbstkomponierten Songs unterwegs ist. Am Samstag, 5. Juni, gastiert das gut gelaunte Duo im Café Altes Pfarrhaus in Stockkämpen. Guten Mutes, jetzt wieder durchstarten zu können. Mit diesem Eröffnungskonzert soll die Reihe der Kulturveranstaltungen auf der Terrasse des Cafés fortgesetzt und der künstlerische Faden wieder aufgenommen werden. »Ursprünglich sollte White Coffee bereits im vergangenen Jahr hier auftreten«, sagt Ilka Bischoff, die das Café an historischer Stätte seit 2019 betreibt.