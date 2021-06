„Kinder werden instrumentalisiert“

Kreis Höxter -

Von Jürgen Drüke

Landrat Michael Stickeln kritisiert das Verhalten des Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Kindesmissbrauch, Martin Börschel (SPD). Es geht um einen Brief, der von Börschel an den Landrat adressiert war und der am Freitag vorab an Medien weitergeleitet worden war, bevor das Schriftstück am Montag per E-Mail – auf Anforderung – beim Kreis Höxter eintraf. Unabhängig von dem Vorgang wird es voraussichtlich am Dienstag, 22. Juni, eine Sondersitzung des Kreis-Jugendhilfeausschusses auf Antrag der SPD-Kreistagsfraktion geben. Der aktuelle Stand der Aufarbeitung des Falles soll dargelegt werden.