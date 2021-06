Fabelwesen laden zum Tanz ein

„Wir hatten die 21 Fabel- und Märchenwesen, die sich in der Ausstellung in farbenprächtigen venezianischen Kostümen präsentieren, schon im Oktober aufgebaut. Die haben sich in der Zwischenzeit schon mächtig gelangweilt“, berichtet Udo Kohlmeier vom Museumsteam der Heimatvereins mit einem Augenzwinkern und freut sich, dass die Museumssaison nun eröffnet werden kann.