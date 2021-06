Stefan Mosch, Mitglied der Nachbarschaftsinitiative, sagte dieser Zeitung: „Wir haben nichts gegen eine Bebauung, aber gegen die Änderung des Bebauungsplans und eine derartige Massierung von Gebäuden.“ Statt der bislang erlaubten sieben neuen Häuser wären dann 20 möglich. Das würde nach Meinung des 57-Jährigen, der seit 22 Jahren am Wiesenpfad wohnt, zu einer starken Verkehrsbelastung, Problemen bei der Müllabfuhr und dazu führen, dass viele Bäume gefällt werden müssten – darunter alte Eichen und ein 26 Meter hoher Mammutbaum mit einem Stamm­umfang von 3,30 Metern. Punkt vertagt Konkret geht es um den Bebauungsplan SN 45 „Wohnpark Lippeaue“ in Mastbruch zwischen dem Deipenweg und dem Wiesenpfad. Durch die Änderung soll dort die Wohnbebauung ausgeweitet werden. Die Paderborner Baufirma Wegener Massivbau habe das Grundstück von einer Erbengemeinschaft erworben, berichten die Nachbarn. Was das Bauunternehmen auf der 7500 Quadratmeter großen Fläche plant, wollte die Stadtverwaltung am 20. Mai den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion mitteilen. Aber dann wurde das Thema von der Tagesordnung genommen, „da die Politik sich hierzu erstmal beraten möchte“, wie die Sprecherin der Stadt, Lea Giesen, erläutert.