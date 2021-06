Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr, als der 41-jährige Herforder in seinem Porsche Carrera an einer roten Ampel an der Berliner Straße hielt. Im Rückspiegel sah er, wie sich ein Lastwagen näherte. Da dieser keine Anstalten machte, seine Fahrt zu verlangsamen oder abzubremsen, fuhr der 41-Jährige sein Auto an, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diesen konnte er jedoch nicht mehr verhindern.

Der Peugeot-LKW fuhr auf das Auto auf. Polizeibeamte bemerkten bei dem 69-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Salzuflen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Herforder Wache gebracht. Der Porsche-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens an den beiden Fahrzeugen auf etwa 13.000 Euro.