„Die Vorfreude in der Bevölkerung ist sehr groß. Uns erreichen in den vergangenen Tagen fast täglich mehrere Anfragen, wann endlich wieder Schwimmen in Bünde möglich ist . Jetzt können wir diese Frage endlich beantworten“, sagt Dr. Marion Kapsa, Geschäftsführerin der Bünder Bäder. Immerhin mussten die Bünder einen ganzen Sommer auf ihr Freibad verzichten. Dafür sollen sie nun mit einem komplett neuen Bad entschädigt werden.

Immer noch wird auf der Baustelle mit Hochdruck gewerkelt, um die restlichen Arbeiten zu erledigen. „Alles wird zur Eröffnung wahrscheinlich noch nicht zu 100 Prozent fertig sein. Wir wollen die Bünder Bürger auch mit Blick auf das Wetter jedoch nicht noch länger warten lassen“, sagt Dr. Kapsa. So wird in den kommenden Tagen noch das Planschbecken für die kleinsten Besucher fertiggestellt. Außerdem gibt es noch im Kiosk wie auch in den sanitären Anlagen einiges zu tun. Die Kassenanlage wird noch installiert. Zahlreiche Tests und die Endreinigung müssen auch noch erledigt werden.

Auf welche Regeln sich die Schwimmer für die bevorstehende Sommersaison einstellen müssen, wird in den kommenden Tagen noch bekanntgegeben.