Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 11.05 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wünnenberg und Lichtenau. Ein 24-jähriger LKW-Fahrer aus Künzell fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kassel. In einer Baustelle bremste er verkehrsbedingt kurz vor der Anschlussstelle Lichtenau ab. Ein nachfolgender Daimler-Fahrer versuchte, dem stehenden Sattelzug nach links auszuweichen. Der Pkw stieß gegen das Heck des Lkw, rutschte weiter über die Fahrbahn und kam in der Leitplanke zum Stehen. Der 62-jährige Daimler-Fahrer aus Bad Gandersheim wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschleppwagen transportierte den schwer beschädigten Pkw ab. In dem Fahrzeug nahmen Polizisten Alkoholgeruch wahr und fanden zudem eine Flasche Alkohol. Die Ermittlungen, ob der Fahrer zur Unfallzeit alkoholisiert war, sind eingeleitet.Während der Unfallaufnahme und der Bergung war der Autobahnabschnitt teilweise komplett gesperrt. Später lief der der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro