Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Schloß Holte-Stukenbrock -

Von Monika Schönfeld

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch bei einem Auffahrunfall auf der Bielefelder Straße so schwer verletzt worden, dass sie in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein Fahrer der drei beteiligten Fahrzeuge blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es für mehr als eine Stunde zu Staus in beide Richtungen.