Als alle Deutschen Milliardäre waren

Im Ersten Weltkrieg wurden viele kleine Geldmünzen aus Messing und Eisen für Kriegszwecke eingeschmolzen. Sie sind wie Glocken als Metalle verwendet worden, um Rüstungsgüter herzustellen. Weil wegen des Mangels an Kleingeld der Zahlungsverkehr schnell zu erliegen drohte, brachten sogar Bäckereien, Metzgereien, und Gaststätten oder Sozialeinrichtungen eigenes Geld heraus. Im Kreis Höxter haben viele Sammler noch schöne 100 Jahre alte Scheine aus den einzelnen Städten und Dörfern. Dieter Mus aus Brakel hat beim Aufräumen eine Mark „Lüchtringer Notgeld“ von 1921 entdeckt und den Schein beim WESTFALEN-BLATT in Höxter mit der Anregung vorbei gebracht, das 100-Jährige Notgeldjubiläum in einem Artikel zu würdigen. Gute Idee! Besonders die jungen Generationen wissen gar nicht mehr, dass es einst eigenes Höxter- oder Brakel-Geld gegeben hat. Viele Briefmarken- und Notgeldsammler haben in ihren Beständen Scheine mit oft bunten Motiven - früher immer zu sehen bei den Briefmarkentauschtagen in Höxters Sparkasse. Milliarden an der Wand Eine besonders schöne Geschichte gibt es vom Rittergut Meinbrexen an der Weser zu berichten. Familie von Mansberg schilderte, dass ein Vorfahr nach der Währungsreform nach Ende der Hyperinflation 1923 zwei oder mehr Koffer voller Geldscheine im Schloss stehen hatte: Millionen und Aber-Milliarden.