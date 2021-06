An der Spenger Werburg tummeln sich acht Gänseküken – Kot der Tiere gefährdet Gewässer

Spenge -

Von Ruth Matthes

Wer in diesen Tagen einen Spaziergang an der Werburg macht, kann dort einer Gänsefamilie mit acht flauschigen Küken, Gössel genannt, begegnen. Doch so süß wie die Tiere auch sind: sie sollten nicht gefüttert werden.