Endlich wieder Live-Musik in der Innenstadt

Kinder- und Erwachsenenkonzert am 4. Juni auf dem Gänsemarkt – Beginn ist um 19 Uhr – Gästezahl ist begrenzt

Herford -

In Kooperation mit dem Verein Quartier Radewig und dem Kinderschutzbund Herford veranstaltet die Stadtmarketing-Agentur Pro Herford am Freitag, 4. Juni, jeweils ein Kinder- und Erwachsenenkonzert in der Innenstadt.