Polizei sucht Zeugen und Beteiligte in Borchen

Borchen -

In Borchen haben sich am vergangenen Dienstagmorgen vermutlich zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen radfahrende Kinder verletzt wurden. Dazu liegen der Polizei verschiedene Zeugenangaben vor. In einem Fall konnte ein beteiligtes Kind ermittelt werden. Im zweiten sind weder das Kind noch der Autofahrer bekannt.