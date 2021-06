Welpenhandel: Tollwuterkrankungen nehmen zu

Bielefeld -

Von Philipp Körtgen

Illegaler Welpenhandel hat in der Coronapandemie stark zugenommen. Unter dem Motto „Süße Ware, schneller Tod“ hat der Hamburger Tierschutzverein und der deutsche Tierschutzbund daher am vergangenen Samstag zu einer bundesweiten Mahnwache aufgerufen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. In Bielefeld beteiligte sich das Tierheim an der Aktion.