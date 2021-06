Der „Open Sunday“ ist ein niedrigschwelliges Angebot und richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis elf Jahren. „Sonntags offen“ ist dort, wo sich Kinder auskennen: direkt an ihrem Wohnort, in ihrer Schule, in der Sporthalle nebenan. Jeden Sonntag werden dann von den Herbst- bis zu den Osterferien die Turnhallen geöffnet, sodass sich die Kinder kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung treffen können.