Was wird aus den Gebühren für Libori und Luna-Park?

Die Stadt Paderborn selbst hüllt sich derzeit in Schweigen. „Wir warten die schriftliche Urteilsbegründung ab“, heißt es dort. Ob die Kosten für die Stadtfeste künftig aus dem allgemeinen Haushalt bestritten werden, bleibt somit vorerst offen. Schausteller Hans-Otto Bröckling, der in der vergangenen Woche in sechs Fällen gegen Gebührenbescheide der Stadt aus den Jahren 2017 und 2018 geklagt hatte, betont, dass es ihm ausschließlich darum gegangen sei, eine Klärung herbei zu führen. Er sieht es nicht ein, dass die Schausteller an den Kosten für das Bühnenprogramm, die Toilettenwagen oder auch das Libori-Ticket des Padersprinters beteiligt werden.