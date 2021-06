Gleichermaßen Idylle und Sportstätte

Denn Herbert Mikoteit ist im Waldbad aufgewachsen, könnte man sagen. Nicht nur, dass die Familie anderthalb Jahre lang – zwei Sommer und einen Winter – im Waldbad in den zu Wohnraum umgebauten Umkleiden lebte. Hier lernte der heute 73-Jährige schwimmen, wurde mit sieben Jahren Mitglied im Schwimmclub, schloss Freundschaften fürs Leben und betrieb seinen Sport – Wasserball in der ersten Mannschaft des Schwimmclubs-Steinhagen-Amshausen bis zur Ostwestfalen-Auswahl. Und: Im Waldbad lernte er auch seine spätere Ehefrau Angelika kennen. Die Sommer im Waldbad waren herrlich – der Winter in der zugigen Behausung eisig. Doch auch, als Familie Mikoteit 1952 in die Pfirsichstraße zog, blieb er Dauergast im Waldbad.