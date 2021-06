Der betuchte Kolonialwarenhändler und Junggeselle Heinrich Urban ließ um die Jahrhundertwende vor allem in der Warburger Altstadt keine Gelegenheit aus, seine Mitmenschen auf die Schippe zu nehmen. Besonders gerne nahm er die Großkopferten wie die Pastöre aufs Korn. Richtig böse war ihm selten jemand – wohl auch, weil Heinrich Urban spendabel war, Armen half und in den Kneipen gerne einmal die Besucher frei hielt. Die Geschichten über ihn sind in Warburg legendär.