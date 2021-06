Erster Aufschlag für einen Badesee

Die Planer haben vier mögliche Standorte für einen Badesee untersucht. Die Sandgrube ASD in Augustdorf und die Sandgrube Schlotmann, den Sennesee und die Sandgrube Brink auf Schloß Holte-Stukenbrocker Gebiet. Favorit ist die Sandgrube Brink. Ein Badesee könnte ein Projekt der Regionale werden, so die Planer. An der Augustdorfer Straße gebe es verschiedene Möglichkeiten, einen Badesee anzulegen – bei laufendem Abgrabungsbetrieb an der Stukenbrock zugewandten Seite, oder auf der Erweiterungsfläche, wenn sie für eine Sandabgrabung verpachtet wird.