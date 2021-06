Fassade ist bis Jahresende saniert

Bielefeld -

Von Michael Delker

Noch erinnert der Hauptbahnhof ein wenig an Christo und den verhüllten Reichstag. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten an der historischen Jugendstil-Fassade von 1910 abgeschlossen sein. Bahnhofsmanager Martin Nowosad ist sich bereits jetzt sicher: „In seiner ursprünglichen, freigelegten Schönheit wird sich der Hauptbahnhof noch viel präsenter in das Stadtbild einfügen.“