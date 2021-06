Ein Dinosaurier, der für die Zukunft steht

Ovenhausen -

Von Jürgen Drüke

Der Blick geht immer wieder hinüber, dort wo gerade die Blumen und die Hecke geschnitten werden. Am Pfarrheim und im Pfarrgarten ist Günther Ludwig in diesen Tagen oft aktiv. An diesem sonnigen Vormittag haben wir uns mit dem Ortsausschussvorsitzenden von Ovenhausen zum Termin verabredet. Der 64-jährige steht mittendrin in einem Projekt – das den bezeichnenden Namen „Neue Dorfmitte“ trägt.