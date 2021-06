Sie ist für die Zeit vom 25. bis 29. August geplant und soll sowohl auf dem Aqua-Magica-Gelände als auch an mehreren Orten in der Innenstadt von Bad Oeynhausen über die Bühne gehen. „Das Motto der Veranstaltung lautet diesmal ‚Die Erweiterung der Welt‘“, sagt Michael Scholz. Etwa 25 Autoren, Schauspieler, Musiker und Übersetzer werden nach Angaben des künstlerischen Leiters bei der 20. Ausgabe der „Poetischen Quellen“ dabei sein. „Anders als im Vorjahr gibt es diesmal nicht nur Veranstaltungen auf der Aqua Magica“, sagt Michael Scholz. Sowohl der musikalisch-literarische Auftakt am Mittwoch, 25. August, als auch der Lyrikabend am Freitag, 27. August, sollen – wie es vor Corona praktiziert wurde – in der Auferstehungskirche am Kurpark stattfinden.