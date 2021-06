„Ich freue mich auf die Herausforderung“

Nach 18 Jahren geht Ihre Zeit in Bad Oeynhausen in Kürze zu Ende. Wie ist Ihre Gefühlslage wenige Tage vor dem Abschied? Lars Kunkel: Ich erinnere mich natürlich an viele schöne Dinge. Manches lasse ich mit Wehmut zurück. Zum Beispiel viele Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die Arbeit in der Gemeinde hat mir ebenfalls immer viel Freude gemacht. Abschied bedeutet nun mal immer auch Trauer – jedenfalls, wenn es schön war. Aber ich freue mich auch auf die neue Herausforderung. Vor einem Jahr hatten Sie noch andere Pläne. Sie hatten sich vorgenommen, Andreas Hunekes Nachfolge als Superintendent im Kirchenkreis Vlotho anzutreten. Die Wahl im November ist dann zugunsten von Dorothea Goudefroy ausgegangen. War dies der Auslöser für Sie, sich beruflich neu zu orientieren? Kunkel: Es war der Anlass, aber nicht die Ursache. Wenn man solange in einer Gemeinde ist, ist irgendwann der Wunsch da, sich zu verändern. Darum habe ich als Superintendent kandidiert und bin ja auch nominiert worden. Die Synode hat dann zwar anders entschieden. Aber trotzdem ist der Wunsch nach Veränderung geblieben. Also habe ich mich umgeschaut, was an interessanten Stellen überhaupt da ist. Im Moment könnte man Sie wohl als Gemeindepfarrer im besten Sinne bezeichnen. Ihre neue Tätigkeit bei der Bundespolizei in Koblenz wird sicher ganz anders ausgerichtet sein. Was kommt auf Sie zu? Kunkel: Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche. Einer ist der berufsethische Unterricht an einem Aus-, Fort- und Weiterbildungszentrum für Polizisten. Ein weiterer Aufgabenbereich ist es, Tagungen und Seminare vorzubereiten. Und schließlich geht es darum, für die Menschen da zu sein, die im Rahmen ihrer Berufsausübung oder privat einen Seelsorger brauchen. Gibt es auch Parallelen zwischen Ihrer bisherigen und Ihrer künftigen Arbeit? Kunkel: Ich denke schon. Ich habe schon immer versucht, Menschen in der Mitte der Gesellschaft zu erreichen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die teilweise keine starke kirchliche Bindung mehr haben. Und das ist bei der Bundespolizei natürlich auch so.