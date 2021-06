Vor dem Landgericht Bielefeld hat am Mittwoch der Prozess gegen den Anästhesisten Nils T. (33) aus Oelde begonnen. Der Assistenzarzt soll 2020 im Sankt-Elisabeth-Hospital Gütersloh drei Frauen missbraucht haben. Am ersten Verhandlungstag wurde deutlich, dass der Mediziner wohl nicht gestehen wird: Seine Verteidigerin Anne Patsch aus Frankfurt kündigte an, sie wolle im Laufe des Prozesses eine Wissenschaftlerin des Landeskriminalamts mehrere Stunden befragen. Hintergrund ist ein Spurengutachten des LKA, demzufolge DNA einer Patientin am Geschlechtsteil des Arztes sichergestellt worden sein soll – ein wesentliches Beweisstück der Staatsanwaltschaft. Die Absicht der Verteidigung, dieses Gutachten anzugreifen, lässt erkennen, dass Nils T. vorerst nichts zugeben wird.