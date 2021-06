Neue Vereinsheime in Bad Oeynhausen beschlossen – Fortschritt am Sportzentrum Süd – Rehmer Platz wird eingezäunt

Bad Oeynhausen -

Von , Louis Ruthe

Es soll schöner werden an der Westerfeldstraße und in Oberbecksen-Babbenhausen, sicherer in Rehme und zukunftsfähiger am Schulzentrum Süd. Im Bad Oeynhausener Sportausschuss im Rehmer Bürgerhaus sind fast alle Beschlüsse dazu einstimmig gefasst worden.