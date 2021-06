„Die Stimmung ist super“

Kreis Höxter -

Von Sabine Robrecht und Reinhold Budde

Die neuen Corona-Lockerungen im Kreis Höxter (7-Tage-Inzidenz stabil zwischen 50 und 35,1) sorgen bei Sportbegeisterten für frohe Gesichter: Sie können in den Fitnessstudios wieder die Cross-Trainer erobern und Gewichte stemmen. Die Trainingscenter durften am Mittwoch nach sieben Monaten Pause öffnen. „Das wurde auch Zeit“, sagt Marvin Czempa (26), der gleich am ersten Tag die Sporttasche gepackt hat, um gemeinsam mit Andre Dierkes (27) in Barnies Sportstudio in Höxter nach langer pandemiebedingter Zwangspause das regelmäßige Training wieder aufzunehmen.