Nach Informationen der Polizei fuhr eine 35-jährige Ford-Fahrerin gegen 15.20 Uhr auf der L 751 von Wewelsburg Richtung Salzkotten. Sie verpasste die Ausfahrt zur L 776 und wollte in der nächsten Feldwegeinfahrt wenden.

Beim Wendemanöver auf der Straße kam es zur Kollision mit einem 65-jährigen Motorradfahrer, der auch in Richtung Salzkotten fuhr und den Ford überholen wollte. Das Auto kam nach der Kollision von der Straße ab und blieb 20 Meter weiter in einem Feld liegen. Das Motorrad blieb stark beschädigt auf der Straße liegen. Der Fahrer schleuderte in den Graben

Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Auch die Autofahrerin und ihre Beifahrerin (14) kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Landstraße war bis 17.30 Uhr gesperrt.