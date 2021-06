B 61 bleibt acht Wochen Nadelöhr

. Die Sanierung der B 61 auf einer Länge von etwa 2,3 Kilometern teilt sich in zwei Abschnitte. In Schuss gebracht werden sowohl die Straße als auch der dort verlaufende asphaltierte Radweg. Rund 925.000 Euro sind dafür kalkuliert. Die Bauarbeiten sollen insgesamt etwa acht Wochen dauern. In den ersten vier Wochen geht es um den Geh- und Radweg. Dafür ist eine halbseitige Sperrung der Straße mit Baustellen-Ampel notwendig. Im Anschluss sei für die Fahrbahnsanierung eine Vollsperrung mit entsprechender Umleitung erforderlich.